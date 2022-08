Potiliiliad pole toataimed, need sobivad ideaalselt peenrasse!

Need on väärikad sibullilled ja aiailutaimed liilialiste (Liliaceae) sugukonnas liiliate (Lilium) perekonnas. Potiliilia on rahvapärane, kaubanduslik või siis ka aianduslik mõiste, mis tähistab tegelikult madalakasvuliseks aretatud liiliate sorte. Kõige rohkem selliseid liiliaid leiab idaliiliate ja aasia liiliate hulgast. Nende kohta on õigem öelda, et tegemist on liiliatega, mida saab potis kasvatada eelkõige nende väikese kasvu pärast.