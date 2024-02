FOTOD | Juhend, kuidas krohviseguga seinu kaunistada, kandes sinna omanäolise mustri

Samalaadseid reljeefseid kaunistusi on paljud saanud imetleda Itaalia linnakeste tänavatel jalutades. Just Saapamaalt ongi pärit loodusliku sisaldusega krohv CalceCruda. Selle moodustavad liiv, savi, lubi, marmoripuru ja liim. “Selline koostis võimaldab segu kanda kiht kihi haaval ja tekitada eri paksusega pinnavorme, mis ei hakka murenema ega pragunema, seda nii sise- kui ka välisseina ilmestamisel,” ütleb Kaia Reimo ettevõttest Lacore OÜ. “See on isegi nii hästi kinnituv, et see krohv ei kuku kellult maha.”