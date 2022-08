Kuidas peenras vihmavett maksimaalselt ära kasutada? Loo imelihtne vihmaaed!

Väljend "vihmaaed" on siiski eksitav. Kõlab, nagu oleks see mingi vett täis raba, aga tegelikult on tegemist kergelt vajunud peenraga, mis on loodud vihmavee äravoolu takistamiseks. See aitab leevendada erosiooni ja samal ajal puhastab vett. Vesi peetakse kinni ning taimede juured ja filterpeenrad eemaldavad reostuse.