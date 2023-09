15 aastat sirgunud aed on nii ilus, et tekitab nääklusi

Riho Raudi, kes on hariduselt botaanik-ökoloog, ütleb ise, et liigirikas nende koduaed ei ole – sealt võib leida vaid 270 eri puud ja põõsast ning 500 püsikut. Erilisemaid on neist ehk neli-viis, arvab peremees. Eesti puukoolides pakutav sortiment aga ületab kindlasti 1000 liigi ja sordi piiri. Taimed on sellesse aeda valitud isikliku ilumeele ja meeldivuse järgi. Ja kuigi see võib mõnele minimalismi austavale aiapidajale tunduda isegi kakofooniana, on üle 300 aiaprojekti loonud ja teostanud aednikepaar õnnelik, sest oma koduaia kooslused meeldivad neile kõige enam.