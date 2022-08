NIPID | Kuidas päästa viinamarjasaak ligi tikkuvate herilaste käest?

Kohe, kui kasvuhoones või õues hakkavad viinamarjad valmima, on platsis ka herilased. Nii nagu inimestele meeldib neilegi maiustada magusate viinamarjadega. Aplad kollasevöödilised putukad uuristavad marjad seest täiesti tühjaks, nii et järgi jäävad ainult kestad. Selline teguviis toob paksu pahandust, sest saagi kena välimus on rikutud ja ülikiiresti hakkavad levima ka seenhaigused.