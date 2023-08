Oled hädas mügridega? Istuta omale aeda just need sibullilled!

Õnneks leidub ka selliseid sibullilli, mida need ebameeldivad närilised ei himusta. Nii saavad ka need aednikud, kellel vesirottidega probleeme, sibullilli kasvatada.

Tasub silmas pidada, et kõik vesirottidele vastikud taimed on vähemal või suuremal määral mürgised. Selleks et rohkete mügridega aias lillesibulad alles jääksid, kasvatage järgmisi sügisel mulda pandavaid taimi.