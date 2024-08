Loodust armastav paar rajas Võrumaale liblikaaia, kus huvilised saavad näha kümneid tiivulisi

Kagu-Eestis Võrust üheksa kilomeetri kaugusel Umbsaare külas asub Liblikaaia Villa koos imekauni haljastuse, veekogu ja lähedal oleva rabaga. Selle ilu- ja liblikaaia omanikud on armas abielupaar Liane ja Kaido Mäesalu. Loodud aed on ligikaudu 0,5 hektari suurune ja sinna on istutatud mitmesuguseid meetaimi, mis loovad liblikatele meelepärase elukeskkonna. Niimoodi meelitatakse kohale neidki, keda juhtub looduses harvem nägema.