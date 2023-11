Tuntud kunstnik rookis oma Saaremaa kodu mantelkorstnast käimla välja ja tegi sinna sauna

Kunagise rüütlimõisa pika kupjaelamu fassaadi katab kena punase tooniga laudis ning mõisaaegse halli kivimüüriga majatiival turnib ja laiutab mõnuga luuderohi. Vana maja on Evestuste perele tegevust pakkunud juba üle paarikümne aasta.

Väärtus, mis omal ajal Kuressaare lähistele uut kodu otsinud pere ja eriti perenaise ära võlus, on tavatult suur mantelkorsten. Kui nemad maja ostsid, oli korstnas kuivati, käimla ja kelder. Erki lammutas kõik sinna tekitatud vaheseinad. Nüüd on tahmast ja pigist puhtaks küüritud mantelkorsten ruumika maja uhkus. Tiia imestab praegu ise ka, kuidas ta küll jaksas selle tööga lõpuni minna. „Mul läks selle puhastamiseks kaks suve. See oli kaetud nõe ja krohviga, mis kukkus ja pudises,“ meenutab ta.