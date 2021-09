Kõrvitsaseemneid on lapsed ikka armastanud krõbistada, kuid üsna tüütu on seemneid kestadest välja puhastada. Üsna hiljuti ilmusid aiandusäridesse müügile õlikõrvitsa seemned ja uskumatu küll, need ongi juba kõvade kestadeta.

Mida asellest taimest teada tasub? Kuidas teda kasvatada, säilitada ja kasutada?