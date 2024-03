Endisest maapoest sai omanäoline kodu noorele perele, mille köök hinnati kõige kaunimaks

Marjeni ja Viljari koduotsingud algasid üheksa aastat tagasi, mil mehe kodukandis müüdavast kinnisvarast jäi silma just see tühjana seisnud korter. Varem tegutses selles korteris kohalik toidupood. “Mina tahtsin ikka Rapla linna elama minna, aga mees soovis Kuusikule jääda. Nüüd ma muidugi üldse ei kahetse, sest siin on tore elada ja lastel turvaline kasvada,” tunnistab Marjen.