Moodne ja valgusküllane kodu Kaberneeme kaluriküla palkmajas

Kui Irja ja Karl Sooväli viisteist aastat tagasi Kaberneeme kalurikülasse maatüki ostsid, oli see vaid tükk lagedat maad, mille servas seisis õnnetult vana kuurilobudik. Aastatega on nad loonud hubase ja kauni kodu, mille uksed on alati valla nende seitsmele lapsele ja üheksale lapselapsele.