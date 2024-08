Pöidla talu kuldsete kätega pererahvas putitas üles kauneima suvekodu ja ka mööbli sinna sisse

Algatuseks ütleb Anneli, et uusi mööblitükke leidub majas nii vähe, et need võiks lausa ühe käe sõrmedel üles lugeda. “Milleks kulutada sadu eurosid, kui uuskasutuses ootavad ilusad ja stiilsed asjad. Vaja vaid need avastada ja korda teha.” Majale ringi peale teinud, võib öelda, et perenaisel on hea vaist asju leida ja suurepärane oskus neid kokku sobitada. Lausa pisiasjadeni välja.

Valged köögitoolid on pärit siit majast, need on loomulikult üle värvitud. Toolid said uued lillelised põhjad, samasuguse riidega kaeti ka pitsud – nii nimetatakse Hiiumaal jalapinke. Valge puhvetkapp on teisel ringil, nagu ka paljud nõud. Nõud on Anneli kirg, ta on aastaid neid ostnud. Köögis võib näha kannude kollektsiooni, taldrikute jaoks on riiulid.