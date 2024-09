Sügislillede sortiment on äärmiselt lai ja kirju – kodust katsetamist on siin aednikule küll ja veel. Vastupidavamad ja esinduslikumad sordid, mida koduaeda soetada, on suurte heleroosade õitega ‘Gracia’, varajane ja erksate maleruuduliste õitega ‘Glory of Heemstede’, rikkalikult õitsev ‘Nancy Lindsay’ ning jõuline ‘Autumn Herald’. Vapustavate täidisõitega ‘Waterlily’ on sügisese aia pärl.