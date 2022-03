Must pässik on tuntud kui ravimtaim, kuigi ta tegelikult taimeriiki ei kuulugi. Sellise nime all tuntakse parasiitseent, kes kasvab meelsasti kasel, kuid keda võib paiguti leida ka teistelt puudelt.

Must pässik on üks vanimaid, ohutumaid ja võimsaima mõjuga loodusravimeid. Kliiniliste uuringutega on avastatud, et ta suudab tõepoolest keha elutähtsaid funktsioone normaliseerida.