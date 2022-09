Selle kõrvitsa viljaliha jäetakse sadade tonnide kaupa põldudele vedelema

Kõrvitsaseemned on kiudainerikkad, sisaldavad rohkesti valke, mineraale ja vitamiine ning oomega-3-rasvhappeid. Rahvameditsiinis on kõrvitsaseemneid kasutatud kõhuusside väljaajamiseks. Samuti on neil neeru- ja põiefunktsioone parandav toime. Kõrvitsa viljalihas on vähe kaloreid, ta on kergesti seeduv ja sobib dieettoiduks.