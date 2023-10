Laisk ja loodussõbralik aednik kasutab meil veel vähe levinud katteviljelust

Kõik algas sellest, et sattusin mõni aasta tagasi raamatukogus Ingrid Olaussoni inspireerivale raamatule “Hooldame aeda lihtsalt ja looduspäraselt”. Olausson kirjeldab oma kogemusi katteviljelusega, mille puhul on tegu loodust järgivate põhimõtetega. Looduses ei esine paljast mullapinda – see on kaetud kas varisenud lehtedega või hakkab sinna kohe kasvama taimkate. Usina aiapidaja hooldatud peenrad on aga enamasti palja mullapinnaga – kogu umbrohi kultuurtaimede ümber on ära kitkutud-kõblatud. See tähendab aga, et pealmine mullakiht on päikese ja tuule tõttu kuivanud ning seal ei ole elu – ei väikesi mikroorganisme ega ka vihmausse, kes on kolinud sügavamale.