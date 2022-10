“Söön lammast, magan lambal, pesen lambaga ja kannan lammast,” kinnitab moekunstnik

Ruta Tepp on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia, töötanud stilisti ja disainerina ning teinud endale nime moekunstnikuna. Maal sündinud ja kasvanud Ruta on alati teadnud, et kui ta on koolid läbi käinud ja tööga järje peale saanud, siis kolib maale elama.