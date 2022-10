Ka sinu aias võiks kasvada luuderohi, mis õitseb just nüüd - enne talve tulekut

Luuderohu õied pole iseenesest erilised vaatamisväärsused, need on väikesed, kollakasrohelised ja asuvad kerajates-sarikjates õisikutes, mis võivad omakorda olla kogunenud püramiidjateks pööristeks. Samas on luuderohu õisikud vastupandamatud igat masti mumlastele. Sügisel on iga nektaririkas õis suisa kulda väärt.