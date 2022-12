Ilus õudus – ilutulestik koera silme läbi

Igal aastal millalgi oktoobri paiku hakkavad paljud koeraomanikud väikse hirmuvärinaga mõtlema, et varsti on jõulud ja aastavahetus. Värin pole sugugi seotud kohustusega leida lähedastele ja vähem lähedastele inimestele terve kotitäis kohustuslikke kingitusi. See on maailma kõige väiksem mure võrreldes kuudepikkuse raketiterroriga, mis tähendab paljude koerte jaoks tõelist õudusunenägu ja nende omanikele abitut ahastust, sest nad ei suuda oma neljajalgset sõpra kuidagi kaitsta ega aidata.