Angervaksa (Filipendula ulmaria) õiepilvede suvine mesimagus lõhn on sööbinud igaveseks mällu kõigile, kes teda on nuusutanud ja puudutanud. See kaunitar kasvab niisketes kohtades: vesistel niitudel, soodes, lodumetsades ja kraavides. Õitseb suvel, juunis-juulis.