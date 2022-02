Müstiline! Kunstnikud panid muinasjutulised naised poekotile ja padjale

Neele kaubamärgi taga on kaks ettevõtlikku Pärnu naist: tekstiilikunstnik Kristi Tuhkru-Tamm, keda teatakse Etskae värvikate ehete kaudu, ning hõbesavi- ja klaasimeister, majandusharidusega ettevõtja Helen Sang. Mõlemad on juba aastaid tegutsenud kunsti- ja käsitöövallas ning neil on ühine e-pood Ella-Neele. Õhtuti kõndimas käies sündis neil mõte luua ühine bränd Neele.

“Soovisime teha midagi täiesti teistsugust. Kristi joonistused on mulle alati väga meeldinud, ta on maalinud kaarte, prosse, ehteid ja palju muud. Kuna meie kaubanduses ei ole ilusaid poekotte, siis mõtlesime, et miks ei võiks olla tema joonistused poekottidel,” meenutab Helen. “Oli mõte, et kui me midagi teeme, siis võiks see olla vastupidiselt põhjamaisele mustvalgele stiilile hästi värviline. Ja siis pidi Kristi tööle hakkama,” naerab ta.

Vaata, missugused näevad välja koostöös sündinud müstilised ja muinasjutulised naised patjadel.