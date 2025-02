Nende paprikate ja lillede seemned tuleks juba veebruaris külvata

Mitmeaastane lill, mida kasvatatakse ka kui suvelille. Avamaal õitseb kogu suve, toalillena kasvatades võib õitseda kogu aasta. Taim on rippuv, väga värvikate õitega. Rikkaliku õitsemise tagamiseks on soovitatav närbunud õied ära korjata. Pelargoon on üks hinnatumaid suvelilli, kuna õitseb väga rikkalikult ja talub ebasoodsaid tingimusi hästi.

Loe ka - Suvi läbi õitsevate pelargoonide saamiseks tuleb seemned mulda pista veebruari alguses

Huvitava pruuni värviga viljadega keskvarajane sort. Viljad on originaalsed, mahlased ja väga hea maitsega. Üks vili võib kaaluda kuni 200 grammi. Kasvatage kindlasti kasvuhoones. Seemned külvatakse ettekasvatamiseks juba veebruari keskel, oluline on idanemisperioodil vältida temperatuuri ja niiskusolude kõikumisi. See on väga saagikas sort.

Paprika ‘Adige’ F

Väga varajane profiseemnete sort koduaias kasvatamiseks. Viljad on suured ja magusad, ristkülikukujulised, kaaluvad lausa kuni 400 grammi. Külvake veebruaris, kasvukohale kasvuhoones istutage aprilli lõpus või mais. Saak valmib juulis-septembris.

Loe ka - Paprika kasvatamiseks tuleb seemned veebruari teises pooles mulda panna

Aed-raudürt ‘Tuskany’ F Orhid Frost

Uus raudürdi sort, mis on väga tugeva kasvuga. Moodustab ca 25sentimeetrise tugevalt harunenud põõsa. Taimed on ilusa kujuga, suured puhmad täidavad tihedalt päikeselisi peenraääri, rõdukaste ja ampleid. Kasvatage taimed ette, külvates seemned veebruaris. Raudürt on väga vastupidav taim ja talub hästi kuivaperioode.

Enne külvimulla ostmist vaata ka seda - SUUR VÕRDLUS | Mida poes müüdavad külvimullad tegelikult sisaldavad