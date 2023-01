Kas juustu saab hoida sügavkülmas? Mitte kõiki sorte

Juustusid on erinevat sorti ja mõned neist sobivad sügavkülmutamiseks.

Juustud, mis on veidi kõvemad, kuid kreemise tekstuuriga, muutuvad peale sügavkülmutamist rabedaks ning neid ei ole enam võimalik viilutada. Nii juhtub, kuna juustu sees olev niiskus külmub kristallideks ja peale sulamist, on juustu struktuur just kui imepisikesi auke täis.