Tuntud sisekujundaja köögi totaalne muutumine: paberile kritseldatud plaanid saidki teoks

Enne oma majja kolimist polnud ma suur söögivalmistaja aga võib öelda, et ilus köök motiveerib sööki valmistama küll.

Pärnu külje all Tõstamaal kasvanu ja keskkoolis käinuna pealinna ülikooli suundudes arvasin, et minust saab linnainimene. Eluaegse “maakana” pühkisin oma arust lõplikult maatolmu jalgadelt, et kapata rõõmsalt edasi munakividel.