Kuulus Waldorfi salat sisaldab just seda väärtuslikku ja vürtsikat köögivilja – sellerit. Sellerite perekond on lai ja vastavalt nimetusele sööme me sellest köögiviljast kõike: juurt, vart ja lehti.

Kuidas ise seda maitsvat ja tervislikku köögivilja kasvata?

Kuna juurselleri kasvuaeg on küllaltki pikk, tuleb taimed kindlasti kasvuhoones või aknalaual ette kasvatada. Varssellerit soovitatakse ka otse külvata, kuid mina olen alati külvanud mõlemad samal ajal. Seemned võiks külvata juba märtsis.