Moodne aiahark näeb välja nagu varre otsas meduus. Kas see ka toimib?

Eelmisel kevadel võtsin plaani lapsepõlvekodu aiamaa maasikapeenra harimise. See tuli kobestada ja uute taimede istutamiseks ette valmistada. Nagu ikka – haarasin ämbri ja hargi ning asutasin end aiamaa poole minema, aga ema hõikas aknast, et võtaksin abiks uue tööriista. Isa oli internetikauplusest tellinud käsikultivaatori Tornadica. Reklaam olevat lubanud, et sellega läheb mullaharimine palju lihtsamalt ja kiiremini.