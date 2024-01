Viljandimaa kodu sisustati juba enne IKEA Eestisse tulekut soodsa ja stiilse mööbliga

“Minu IKEA-armastus sai alguse kümmekond aastat tagasi, kui ostsin internetist kasutatud Hemnese seeria öökapid. See oli aeg, kus mul olid õpingud pooleli ja seetõttu polnud meil ka eriti suurt sissetulekut, aga rajasime koos juba oma esimest kodu ja kasutasime selle sisustamiseks enamasti vanematekodust ja tuttavatelt üle jäänud mööblit. Ilmselgelt ei saanud tol ajal rääkida mingisugusest kokkusobivast mööblist, tol ajal oli mööbel meie kodus pelgalt esmavajaduste katmise funktsiooniga, mitte osa kodu sisekujundusest. Ja siis nägin ma internetis järelturul neid imeilusaid valgeid skandinaaviapäraseid IKEA öökappe. Sain aru, et minu tulevases kodus saab olema just sellises stiilis mööbel,” meenutab Jane.