Riigimehe maja: Pitka jäljed Eesti südames

Vabadussõja kangelane Johan Pitka sündis 1872. aastal Jalgsema külas vallavanema pere kuuenda lapsena. Keset Eestit Jalgsema külas asunud Ansomardi talu oli nii iidne, et selle kohta on märge juba Henriku Liivimaa kroonikas. Pere oli väga rahvuslikult meelestatud, kodus käisid eestimeelsed ajalehed, seal arutati tihti, kuidas parunite võimust lahti saada. Isa ja vanem vend Peäro August kahtlesid, kas see korda läheb, sest parunitel on võimu igal pool, Johan aga leidis, et meri on neist ju vaba.