Aprillis on paras aeg külvata pastinaaki. Värskeid juurikaid saab siis nii sügisel kui järgmisel kevadel

Pastinaak on porgandi ja peterselli sugulane ning sarnaneb nendega nii välimuselt kui ka maitselt. Ta on kaheaastane, kuid kasvatatakse tavaliselt üheaastasena, sest siis koristatakse saak. Esimesel kasvuaastal on taimel roheline lehekodarik ja tekib juurvili, alles teisel aastal hakkab taim õitsema. Teisel kasvuaastal on juur puine ja söögikõlbmatu, kuid siis saab vajadusel korjata seemneid.