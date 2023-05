Sibulad kasvatage oma pere jaoks ise, siin on täpsed juhised!

Sibulat on mõistlik kasvatada tõstetud peenardes või vagudes. Parim on peenar sibulate jaoks valmis kaevata juba sügisel. Siis võib sinna lisada kõdusõnnikut ja komposti. Kevadel mõjub hästi kanakaka kasutamine. Ideaalsed on huumusrikkad kerged või keskmised saviliivmullad, mis on nõrgalt happelised või ka neutraalsed. Sibula eelviljadeks sobivad kartul, kurk ja lillkapsas.