Vaata, kuidas hoida rasv kapi otsast eemal ning millal on aeg pesta õhupuhasti filtrit ja praeahju!

Küsimusele, kui sageli peaks keerulisemaid ja kergemini määrduvaid pindu kodus puhastama, vastab Puhastuseksperdi OÜ esindaja Helge Alt, et see sõltub määrdumise astmest ja ka sellest, kui oluliseks koduomanik puhtust peab. “Oleme teinud lausa sellekohaseid katseid, samuti läbi viinud klientide küsitlusi ja teinud mõõtmisi, et aru saada, kui palju mustust konkreetses kohas on veel aktsepteeritav,” selgitab Helge Alt.