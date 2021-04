Ligi kolmekümnel hektaril maasikaid kasvatava Joosepi talu agronoom ja turundusjuht Ranet Roositalu pakkus meile eelmisel suvel vana hea ‘Polkaga’ võrdlemiseks maitsta kolme vähem tuntud sorti. Püüdsime hinnata viljade maitset ja välimust 10 punkti süsteemis. Peab ütlema, et see oli väga raske, sest maasikad on alati head. Siiski kujunes Maakodu toimetuse arvamuse põhjal selge järjestus.