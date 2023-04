VIDEOKOOLITUS | Kuidas valida sellised taimed, mis su aias lopsakalt kasvama lähevad?

Palju vajalikku infot on kirjas taime etiketil, Saar selgitab, mida sealt välja lugeda. Miks on samasugused taimed müügil eri hinnaga ja millest hind oleneb? Kuidas kohelda ostetud taimi, kui neid ei saa kohe aeda istutada? Mis vahe on musta ja halli värvi taimepottidel? Kõik need küsimused saavad põhjaliku vastuse.