Kuidas kasvatada koduaias magusaid arbuuse ja meloneid

Arbuus ja melon kuuluvad kõrvitsaliste sugukonda ning see teeb nad sugulasteks kurgi ja kõrvitsaga, mida meil juba ammu kasvatatakse. Kui need samuti soojadelt aladelt pärit taimed suudavad Eestis kasvada ja saaki anda, siis on üsna loogiline, et ka arbuusi ja meloniga pole asi lootusetu.

Arbuusi- ja meloniseemnete külviaeg on tavaliselt aprilli lõpus, mai alguses. Külviaeg arvestatakse välja selle järgi, millal soovitakse taimed kasvukohale istutada. Arbuusi- ja melonitaimede ettekasvatamiseks kulub 25–30 päeva. Soovitatav on jälgida ka pikemat kevadist ilmaprognoosi, sest enne taimede istutamist peaks mulla temperatuur olema vähemalt 18–20 °C.