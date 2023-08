Neid tervislikke ja suurepäraseid metsamarju sa tõenäoliselt ei tunne

Metsamarjaaeg on käes, aga lisaks kõigile teada marjadele leidub meie metsades ja nurmedel hulk vähem tuntud marju, mis samuti sobivad korjamiseks ja mitmel moel toiduks tarvitamiseks.

Toomingamarjad ei ole mürgised, kuid neil on väga omapärane maitse ja süües muudavad nad suu justkui paksuks ja natuke tuimaks. Ehk sellepärast neid eriti ka ei korjata, küll aga on teada nende kõhulahtisusevastane toime. Mis aga oluline – toomingat ja tema marju ei tohi segi ajada sarnastes kasvukohtades leiduvate hariliku türnpuu või paakspuumarjadega, mis mõlemad on mürgised ja teevad kõhu lahti, panevad oksendama ja tekitavad peavalu.