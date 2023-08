Mädapea mõisas ilutseb ligi tuhandesordiline Eesti suurim floksikollektsioon

Floksi nimetus tuleneb kreeka keelest ja tähendab tõlkes leeki. Ilmselt tuleneb see tõsiasjast, et paljude floksiliikide õied on väga eredad punased, oranžid või roosad. Looduslikult kasvavad floksid alpiniitudel, tundras, hõredates valgusküllastes metsades ja jõgede niisketel kallastel. Euroopas ja Eestis kasvatatakse flokse ainult aiataimedena, looduslikult neid meil ei kasva.