Aedmustikas võib kasvada kahe meetri kõrguseks põõsaks

Aedmustikasortide sagedased esivanemad on kaks selgesti eristuvat Põhja-Ameerikas levinud liiki. Ahtalehine mustikas ehk madal mustikas (Vaccinium angustifolium) on mullavõsunditega laienev 10–60 cm kõrgune kääbuspõõsas, kelle marjade läbimõõt on 4–10 mm. Võsunditega on seda taime lihtne paljundada. Kõrge mustikas ehk kännasmustikas (Vaccinium corymbosum) kasvab 1,5–4 meetri kõrguse põõsana ja kannab looduses 6–12 mm läbimõõduga marju.