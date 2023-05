ARHIIVIST | Andrus Vaarik päästis hävingust lapsepõlvest tuttava Piva kõrtsi

Olgu selguse mõttes öeldud, et Ülle ja Andrus olid 15 aastat abielus ja siis lahutasid, kuid on pärast mõningast pausi sõpradena koos püsinud – nüüd juba 40 aastat. Tütred Lenne ja Marta on alati olnud ühendav lüli.