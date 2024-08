Selline peenar võib olla ilus küll, aga ärge seda viga tehke

Kuna kõrrelised on kaunid nii suvel kui ka talvel, tekkis plaan panna väikesed tutsakad seda toredat taime ka lillepeenrasse. Siis ma veel ei teadnud, et see on suur viga, mille likvideerimiseks kulub higi ja sisimaid pisaraid. Taim edenes ülihästi ja kevadel istutatud tited olid sügisel juba muljet avaldavad – kaunistasid kenasti peenart ja olid mõnusaks taustaks teistele lilledele. “Täitsa ilus ju!” olime rahul.