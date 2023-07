Mida külvata suve teisel poolel, et veel enne sügist saaki saada?

Nüüd ongi õige aeg mõelda, kuidas lehtköögiviljade eluiga pikendada, et mõnusat supirohelist ja salatisisu sügiseni jätkuks. Kõigepealt vaadake üle oma seemnevarud, ka turul ja aianduspoes tasub lahtiste silmadega uudistada, kas seal leidub sobivaid seemneid, ning võtke ette väiksemat sorti külvi- ja istutustöö. Muld on suvel soe, külvid tärkavad ruttu, ja kui vähegi ruumi on, siis võiks selle ära kasutada.