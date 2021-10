Seda sa küll ei teadnud: miks mune peab säilitama tipp all

Tömbi otsaga pooles on koore ja sisu vahel õhukotike. Muna vananedes, olgu see siis viljastatud või mitte, õhupakk laieneb ja muutub suuremaks, kuna õhk pääseb läbi koore pooride välja ja niiskus pääseb ligi.

Munas on loomulik kaitsekiht, nähtamatu kate, mis aitab vältida õhu ja bakterite sisenemist munasse. Selle kaitsekesta säilitamine on üks põhjus, miks ei tohiks mune pesta enne nende säilitamist.

Munavalge pakub munakollasele kaitsekihti. See on muna kiiresti riknev osa. Kuna valge on leeliseline, teeb see bakteritel seal paljunemise keeruliseks.