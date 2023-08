Kuidas seeni marineerida, soolata ja kupatada?

Metsad on kukeseeni täis!

Kui seeni on palju, tasuks välja mõelda, mida te nendega teha tahate, sest samal päeval korjatud seentega tuleb tegelema hakata kohe. Esmalt on vaja seened puhastada. Selleks võib kasutada käepärast pintslit, mis teeb seened ilma kahjustamata puhtaks. Kui puhastamine on hoos, tuleks neid samal ajal ka liikide järgi sorteerida, sest eri seened vajavad erinevat käsitlemist.