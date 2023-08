Proovi järele: kolm lihtsat viisi, kuidas seeni marineerida

Kui seenest on valmistatud kastet ning mõned ka purki pandud, võib juhtuda, et ideed on otsas. Jagame kolme põnevat retsepti: kukeseened valge veini kiirmarinaadis, kukeseene tšilli-õunaäädika marinaad ja kitsemamplid tšillises poolkuiva veini marinaadis.