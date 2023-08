Millise ilmaga võtta sibulaid üles ja kuidas on neid õige säilitada?

Tavaline hästi kuivatatud sibul seisab jahedas ja kuivas kohas mitu kuud. Mõnikord isegi kauem, kuid tasub jälgida, et neil ei oleks hallituse või närbumise märke. Kui sibulad on vanikusse köidetud, on soovitatav need ka kuhugi riputada. Tavaliselt hoitakse sibulavanikuid köögis, kus need pakuvad silmailu ja neid on lihtne kasutamiseks vajaduse järgi kohe lõigata.