MEISTRIMEES | Kiviaiameister, kelle tööd võib leida igast Eesti nurgast

Arvo Saad on meistrimees, kes igaühele kiviaeda ei tee, kuid kui teeb, siis korraliku. Selleks et Arvoga tema tööst rääkida, sõidame Lahemaale, kus ta parasjagu tegutseb.

Arvo võtab meid vastu koos Veikoga, kellega kahekesi nad aia kallal ametis on. Veiko on kiviaiameistri hea abiline, kes ka teistel ehitustel kopaga abiks käib.

Meiega juttu ajades jätkavad nad tööd, olgugi et peale vaadates oleks aed justkui valmis. Tundub natuke uskumatu, et kogu see kiviaed on ainult kahe mehe kätetöö.

Kiviaiameistri sõnul pole nad siiski ainult kahekesi tööd teinud, sest tegelikult on aiaehitaja oluline abiline veel ka kopp. “Ise neid suuri kive ju ei tõsta ja seetõttu ongi kopp selle töö juures vajalik,” ütleb Arvo.