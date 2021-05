AMMUTA INSPIRATSIOONI | Tubli perekond ehitas Nõmme mändide alla isikliku välispaa

Nõmme mändide vahel elab hakkaja Lea Õisma, kes ehitas perega väliduši, mis peidab endas mitut ideed korraga. Kas see on silmailu, pesemisvõimalus või laste sulistamiskoht, on igaühe enda otsustada.

Mõte sündis Leal, kui ta nägi ühes ehituspoes müügil põnevat välidušši. “Mul tekkis kohe soov see ära osta ja kujundada koduaeda väike spaa,” räägib Lea.

Ta tunnistab, et tegelikult on pesukoha järele täiesti praktiline vajadus, sest Nõmmel on suvel palavaga tihti väga umbne.

Vaata üksikasjalikke fotosid ja ammuta inspiratsiooni!