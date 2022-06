Aianduse populaarsus on olnud ja on ka edaspidi sellele liigile õnnistus. Suur osa istikuid tuuakse kaugelt, taimede levitamine on kiire ja tõhus, jaotusvõrk lai. Sellele liigile pole kahjuks karantiininõudeid kehtestatud. Oleme saanud teateid kohalikes aiandites ja puukoolides päevasel ajal ringi liikunud hispaania teetigudest. Sellisest kohast ei soovita istikuid osta. Tahaks loota, et ka istikute müüjad jälgivad olukorda oma valdustes, ja neilt tasub küsida, kas müügikoht teeb midagi, et vältida kauba peale hispaania teetigude pakkumist.