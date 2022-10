HEA TEADA | Kuidas puhastada korduvkasutatavat veepudelit

Isegi lihtsast veest tekib pudeli siseküljele teatud tüüpi kile, mis rikub vee kvaliteeti ja maitset. Samuti võib koguneda sinna märkamatult praht ja tihendi vahele võib tekkida hallitus. Ja kui te kasutate veepudelit millegi muu hoidmiseks, näiteks mahla jaoks, siis need maitsed püsivad. Veepudelite puhastamine on keeruline, sest keegi ei soovi, et nende pudel lõhnaks tugevate kemikaalide või näiteks äädika järele.