Tasub teada: et õunad säiliksid, tuleb neid õigel ajal ja viisil korjata

Õunu tuleks korjata ettevaatlikult, et viljad ei saaks muljuda. Suurim viga, mida õunte korjamisel tehakse, on puude raputamine. Selline teguviis lõhub nii puid kui ka õunu ja ka nende säilivusaeg lüheneb oluliselt. Muljutud õunu ei tohiks üldse säilitada, sest need riknevad kiiresti ja nii hävinevad ka terved õunad, mis on nende lähedal.