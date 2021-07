3 suurepärast võimalust säilitada kukeseeni

Kuivatamine. Kuivatamiseks passivad hästi kõik seened, mis ei vaja kupatamist. Eriti hea on kuivatada kukeseeni. Kuivatatavaid seeni korja kuiva ilmaga, siis on neis kõige vähem vett. Puhasta seened kuivalt – ära pese ega loputa neid. Paksema viljalihaga isendid lõika 0,5 cm paksusteks tükkideks. Õhemad ja väiksemad võid kuivatada tervelt. Kuivata seeni soojas, kuivas, õhurikkas kohas nöörile riputatuna või õhukese kihina küpsetuspaberile või võrgule laotatuna. Päikesepaistelise ilmaga võid kuivatada seeni õues, muul ajal köögis pliidi kohal või ahjus restil – algul 40–50°, hiljem 70–80° juures. Seened on parajalt kuivad, kui need on painduvad, kuid ei murdu ega eralda pigistades mahla. Säilita neid paberkotis või kaanega purgis kuivas ja hämaras kohas.